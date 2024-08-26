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11:10, 26 августа 2024Бывший СССР

В Киевской области взрывы повредили объекты инфраструктуры

Украинская ОВА: в Киевской области взрывы повредили объекты инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Взрывы повредили объекты инфраструктуры в Киевской области Украины. Об этом сообщил начальник украинской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко в Telegram-канале ведомства.

«Есть повреждения инфраструктурных объектов», — сказал он.

Ранее в понедельник, 26 августа, о повреждении энергообъектов в результате взрывов сообщили в Львовской области на западе республики. По словам главы ОВА Максима Козицкого, подробности повреждения энергетического контура региона уточняются.

Ранее координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег назвал число взрывов, произошедших в Киеве утром 26 августа. По его словам, в украинской столице, включая окраину города, произошло около 10 взрывов.

Александр Курбатов
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