Во Львовской области сообщили об ударе ВС России по энергетическим объектам

Глава Львовской ОВА Козицкий: ВС России нанесли удар по энергообъектам региона

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ракетных ударов по энергообъектам Львовской области. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

«[ВС России] атаковали энергетические объекты во Львовской области. Поэтому во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением», — говорится в публикации.

Чиновник добавил, что подробности повреждения энергетического контура региона уточняются.

Ранее ВС России начали массированную ракетную атаку на Украину. По сообщениям украинской прессы, взрывы прозвучали как минимум в 14 областях страны.