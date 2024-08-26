Во Львовской области сообщили об ударе ВС России по энергетическим объектам

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ракетных ударов по энергообъектам Львовской области. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.
«[ВС России] атаковали энергетические объекты во Львовской области. Поэтому во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением», — говорится в публикации.
Чиновник добавил, что подробности повреждения энергетического контура региона уточняются.
Ранее ВС России начали массированную ракетную атаку на Украину. По сообщениям украинской прессы, взрывы прозвучали как минимум в 14 областях страны.