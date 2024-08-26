В Кремле ответили на вопрос о предъявленных Дурову во Франции обвинениях

Песков заявил, что в Кремле не знают, в чем обвиняют Павла Дурова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание российского предпринимателя, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о задержании Дурова, Песков заявил, что в Кремле не знают, в чем именно обвиняют медиаменеджера.

Также представитель Кремля призвал не делать выводы о ситуации с Дуровым преждевременно. «Давайте дождемся, когда обвинения будут озвучены — если они будут озвучены, если до этого дойдет», — заключил Песков.

26 августа стало известно, что Дурову продлили срок содержания под стражей. Отмечается, что такое решение приняли судебные власти Франции.

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорте Ле Бурже в Париже. По версии следствия Франции, предприниматель стал соучастником противозаконных действий, совершаемых через Telegram. В частности, речь идет о сбыте и покупке наркотиков, а также распространения детской порнографии. Медиаменеджеру грозит до 20 лет французской тюрьмы.