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12:34, 26 августа 2024Россия

В Кремле сочли потерявшей актуальность тему переговоров с Украиной

Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Тема переговоров России с Украиной на данный момент потеряла свою актуальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что после вторжения в Курскую область переговоры с Украиной исключены. До случившегося существовала опасность переговорного капкана, куда Россия могла попасть «при определенном стечении обстоятельств», считает он.

Весной 2022 года, почти сразу после начала специальной военной операции (СВО), между Россией и Украиной состоялись переговоры в Стамбуле. Стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Франция, Великобритания и Китай, однако позже переговоры были прекращены.

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