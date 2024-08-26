Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:19, 26 августа 2024Россия

В Курчатове высказались о мерах защиты города

Мэр Курчатова Корпунков заявил, что силовики сделали все для защиты города

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Подразделения Министерства обороны России, Росгвардии, МВД и других силовых структур сделали все необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей города Курчатова Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Корпунков.

«Ситуация находится на нашем полном контроле. Работа всех социальных учреждений, а также Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку», — уточнил он.

Курская атомная электростанция (АЭС) находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной.

Ранее в Курской области после попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС проверили радиационный фон. Отмечается, что на сегодняшний день радиационный фон в российском регионе на границе с Украиной находится в рамках естественных показателей.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Жительница Курской области рассказала о расстреле машин танками ВСУ

      Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ в ДНР

      В Курчатове высказались о мерах защиты города

      Французская партия LFI потребует смещения Макрона

      Над российским регионом сбили четыре ракеты «Точка-У»

      Дурову продлили срок содержания под стражей

      Жена болеющего раком Кушанашвили заявила об отказе Лепса помочь ее мужу

      Во Франции назвали обвинения против Дурова бредовыми

      Американский наемник рассказал о хаосе в ВСУ

      Сервис для создания заметок прекратит работу в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше