В Курчатове высказались о мерах защиты города

Мэр Курчатова Корпунков заявил, что силовики сделали все для защиты города

Подразделения Министерства обороны России, Росгвардии, МВД и других силовых структур сделали все необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей города Курчатова Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Корпунков.

«Ситуация находится на нашем полном контроле. Работа всех социальных учреждений, а также Курской АЭС продолжается согласно обычному распорядку», — уточнил он.

Курская атомная электростанция (АЭС) находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной.

Ранее в Курской области после попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС проверили радиационный фон. Отмечается, что на сегодняшний день радиационный фон в российском регионе на границе с Украиной находится в рамках естественных показателей.