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18:04, 26 августа 2024Россия

В Курской области после попыток атак ВСУ на АЭС проверили радиационный фон

После попыток атак ВСУ на Курскую АЭС проверили радиационный фон
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Курской области после попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС проверили радиационный фон, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, на сегодняшний день радиационный фон в российском регионе на границе с Украиной находится в рамках естественных показателей.

«Превышений концентрации химически-опасных веществ не зафиксировано», — отметили в МЧС.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ после вторжения в Курскую область планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю.

Позже президент России Владимир Путин заявил о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Аналогичное сообщение появилось и на следующий день, 23 августа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ВСУ начали подготовку к атаке на Курскую атомную электростанцию, что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), в свою очередь, заявили о готовности главы организации Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС.

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      Елена Торубарова
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