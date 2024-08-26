В Курской области после попыток атак ВСУ на АЭС проверили радиационный фон

В Курской области после попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС проверили радиационный фон, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, на сегодняшний день радиационный фон в российском регионе на границе с Украиной находится в рамках естественных показателей.
«Превышений концентрации химически-опасных веществ не зафиксировано», — отметили в МЧС.
Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ после вторжения в Курскую область планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю.
Позже президент России Владимир Путин заявил о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Аналогичное сообщение появилось и на следующий день, 23 августа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ВСУ начали подготовку к атаке на Курскую атомную электростанцию, что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), в свою очередь, заявили о готовности главы организации Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС.