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17:10, 26 августа 2024Силовые структуры

В Lamoda прокомментировали нападение бывшего замминистра энергетики на курьера

В Lamoda заявили о помощи пострадавшему от нападения экс-замминистра курьеру

Фото: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom

Интернет-магазин Lamoda оказывает необходимую поддержку сотруднику, пострадавшему от нападения экс-замминистра энергетики России Петра Бобылева, об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании. Там добавили, что продолжат внимательное изучение ситуации.

«Lamoda в курсе инцидента с участием нашего сотрудника, который произошел 25 августа во дворе на Фрунзенской набережной в Москве. Мы поддерживаем связь с ним и оказываем необходимую поддержку. Безопасность сотрудников является первым приоритетом для компании. Со своей стороны мы внимательно изучаем ситуацию и следим за развитием событий», — сообщили в Lamoda.

Ранее стало известно о задержании Бобылева после того, как он бросил бутылку шампанского в 33-летнего курьера и попал ему в голову. Потерпевшего доставили в больницу, а чиновника — в отдел полиции.

Бобылев занимал должность замминистра энергетики с октября 2021 года по апрель 2022-го. В настоящий момент он возглавляет департамент развития угольной промышленности Минэнерго России.

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      Наталия Белова
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