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13:16, 26 августа 2024Интернет и СМИ

В МИД Франции отказались комментировать задержание Дурова

РИА Новости: в МИД Франции отказались комментировать задержание Павла Дурова
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Министерство иностранных дел Франции отказалось комментировать задержание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которое произошло вечером 24 августа. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 26 августа.

Агентство обратилось к МИД с просьбой прокомментировать задержание Дурова. Однако представители министерства заявили, что не будут делать этого, чтобы не повлиять на независимость судебной системы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, в чем именно обвиняют создателя Telegram. Он также призвал не делать выводы о ситуации с Дуровым преждевременно.

Дурова задержали 24 августа в аэропорте Ле Бурже в Париже, куда он прилетел из Азербайджана. По версии следствия Франции, предприниматель стал соучастником противозаконных действий, совершаемых через мессенджер, в частности сбыта и покупки наркотиков, а также распространения детской порнографии. Дурову может грозить до 20 лет французской тюрьмы.

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