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05:59, 26 августа 2024Россия

В Минобороны заявили о продвижении России на угледарском участке

Бойцы группы «Восток» продвинулись у села Константиновки на угледарском участке

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Восток» продвинулись на угледарском участке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В Минобороны уточнили, что штурмовым отрядам необходимо отрезать пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре, проходящие через населенный пункт.

«Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

18 августа стало известно о прорыве российских военных под Угледаром. Российские военнеы заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 километра на глубину до 2,12 километра.

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      Марина Совина
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