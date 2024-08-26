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14:48, 26 августа 2024Россия

В некоторых школах Курской области ввели дистанционное обучение

В 11 районах Курской области ввели дистанционный формат обучения

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В некоторых школах Курской области ввели дистанционный формат обучения. Об сообщила врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова, чьи слова приводит ТАСС.

«В 11 муниципальных образованиях — это приграничные районы: Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский, город Льгов, а также в городах Курск и Курчатов, и в школах, на территории которых действуют пункты временного размещения, обучение начнется в дистанционном формате», — сказала она.

Еще в шести муниципальных образованиях, которые прилегают к эвакуированным районам, будет осуществляться смешанный формат обучения. Такое решение принял оперштаб региона, добавила Бастрикова.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего неизвестно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

По словам вице-премьера страны Дениса Мантурова, из приграничных регионов Курской области эвакуировали 115 тысяч человек. Он также отметил, что правительство подготовило решение о выделении почти двух миллиардов рублей для МЧС из-за ситуации в приграничных регионах России.

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      Никита Абрамов
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