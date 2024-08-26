Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 26 августа 2024Россия

В нескольких регионах России стало невозможно зачислить детей в 10-й класс

«Ъ»: в России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По информации «Ъ», учащиеся в Иркутской и Челябинской областях, Краснодарском крае, Москве не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось.

Как пояснили опрошенные изданием эксперты, проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, который предоставляет школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все 10-е классы.

В Генпрокуратуре «Ъ» заявили, что проинформировали министра просвещения России Сергея Кравцова о сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Кравцов назвал средней зарплатой выпускников колледжей 42 тысячи рублей. Министр отметил, что большинство выпускников российских колледжей сразу после его завершения идут сразу работать, а 55 процентов из них имеют стаж уже в период обучения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Мать предполагаемого участника захвата заложников в волгоградской колонии сделала заявление. Что она сказала о сыне?

      Во Львове раздались взрывы

      ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в российском регионе

      Раскрыта опасная для здоровья ошибка при выборе еды на завтрак

      Россиянка побывала в Исландии и назвала странные для русских особенности жизни местных

      ВС России начали массированную ракетную атаку по Украине

      В нескольких регионах России стало невозможно зачислить детей в 10-й класс

      Пьяный россиянин ударил полицейского и попал под следствие

      Белла Хадид снялась в бюстгальтере и расстегнутых штанах

      Раскрыто число изъятого из незаконного оборота оружия в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше