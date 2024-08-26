В нескольких регионах России стало невозможно зачислить детей в 10-й класс

«Ъ»: в России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс

В нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По информации «Ъ», учащиеся в Иркутской и Челябинской областях, Краснодарском крае, Москве не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось.

Как пояснили опрошенные изданием эксперты, проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, который предоставляет школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все 10-е классы.

В Генпрокуратуре «Ъ» заявили, что проинформировали министра просвещения России Сергея Кравцова о сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Кравцов назвал средней зарплатой выпускников колледжей 42 тысячи рублей. Министр отметил, что большинство выпускников российских колледжей сразу после его завершения идут сразу работать, а 55 процентов из них имеют стаж уже в период обучения.