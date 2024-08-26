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20:47, 26 августа 2024Мир

В Пентагоне допустили запрос новых средств из-за динамики событий на Украине

Маккорд: Пентагон может запросить средства из-за динамики событий на Украине

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Пентагон может запросить новые средства из-за динамики событий на Украине и в секторе Газа. Такой сценарий допустил заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд в интервью изданию Breaking Defense.

«Конечно, в настоящее время мы не работаем над дополнением для следующего финансового года. Однако если ничего не изменится, нам придется это сделать», — сказал он.

По словам замглавы американского военного ведомства, дополнительные расходы на помощь Израилю являются менее необходимыми, поскольку такие факторы, как возможная сделка по освобождению заложников, потенциально могут помочь остановить эскалацию конфликта.

Ранее администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. Отмечается, что Белый дом проводит закрытые обсуждения по вопросу о том, стоит ли включить в пакеты помощи больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов.

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      Семен Александров
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