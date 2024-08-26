В посольстве рассказали о поддержке французами российских дипломатов

Мешков: отказ пригласить РФ на 80-летие освобождения Парижа возмутил французов

Отказ властей Франции пригласить Россию на мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Парижа, возмутил многих французов. О поддержке гражданами страны российских дипломатов рассказал посол РФ во Франции Алексей Мешков, сообщает РИА Новости.

«Надо сказать, что многие простые, но знающие свою историю французы этим глубоко возмущены. В посольство приходили десятки писем в нашу поддержку», — заявил он.

Дипломат напомнил, что важнейшую роль в освобождении Франции и ее столицы сыграли военные французского движения Сопротивления, среди которых были десятки тысяч советских граждан и русских иммигрантов.

Ранее внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля экономист Пьер де Голль назвал плевком в сторону героев отказ французских властей от приглашения российской делегации на 80-ю годовщину освобождения Парижа от нацистов. Он подчеркнул, что был «очень ущемлен и возмущен» подобным решением.