Во Франции назвали плевком отказ приглашать Россию на годовщину освобождения Парижа

Внук де Голля: отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Парижа — плевок

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля экономист Пьер де Голль назвал плевком в сторону героев отказ французских властей от приглашения российской делегации на 80-ю годовщину освобождения Парижа от нацистов. Слова де Голля передает ТАСС.

«Это буквально плевок по отношению ко всем гражданским, военным, которые пали в борьбе за освобождение страны», — сказал он, подчеркнув, что был «очень ущемлен и возмущен» отказом от приглашения представителей России на церемонию.

«Без партизанского духа, духа сопротивления и храбрости русской армии Европе было бы намного сложнее, а может, и вообще невозможно освободиться от нацистского нашествия», — резюмировал де Голль.

Ранее де Голль предупредил об опасности третьей мировой из-за действий президента Франции Эммануэля Макрона. По его мнению, действующий французский лидер стремится использовать кризис, «чтобы оправдать незаконность своего пребывания на посту».