Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:36, 26 августа 2024Мир

Во Франции назвали плевком отказ приглашать Россию на годовщину освобождения Парижа

Внук де Голля: отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Парижа — плевок

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля экономист Пьер де Голль назвал плевком в сторону героев отказ французских властей от приглашения российской делегации на 80-ю годовщину освобождения Парижа от нацистов. Слова де Голля передает ТАСС.

«Это буквально плевок по отношению ко всем гражданским, военным, которые пали в борьбе за освобождение страны», — сказал он, подчеркнув, что был «очень ущемлен и возмущен» отказом от приглашения представителей России на церемонию.

«Без партизанского духа, духа сопротивления и храбрости русской армии Европе было бы намного сложнее, а может, и вообще невозможно освободиться от нацистского нашествия», — резюмировал де Голль.

Ранее де Голль предупредил об опасности третьей мировой из-за действий президента Франции Эммануэля Макрона. По его мнению, действующий французский лидер стремится использовать кризис, «чтобы оправдать незаконность своего пребывания на посту».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      Россиянин вывез всех жителей обстреливаемой ВСУ деревни в Курской области и остался там

      Стали известны подробности задержания Дурова

      101-летняя принцесса попала в реанимацию

      Mia Boyka призналась в любви к 90-м из-за бандитов и яркой моды

      В Виннице прекратил работу водопровод после ударов ВС России

      Гособвинение запросило срок для бывшего посла Украины в Казахстане

      В зоне СВО апробировали российскую «Чистюлю»

      Эвакуация туриста из трещины ледника на высоте 2,5 тысячи метров попала на видео

      Многослойная майка Balenicaga за 106 тысяч рублей разгневала 30-летних

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше