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13:56, 26 августа 2024Экономика

В России назвали цветы предметом роскоши

Президент Ассоциации российских флористов Сафронова: цветы — предмет роскоши

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России в 2024 году рост спроса на букеты накануне 1 сентября будет ниже прошлогоднего. Таким прогнозом поделилась с ТАСС президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Эксперт также назвала цветы предметом роскоши. По ее мнению, именно на таких покупках российские родители будут экономить, учитывая рост трат на подготовку детей к школе.

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По словам Сафроновой, в этом году родители, вероятнее всего, сделают выбор в пользу вручения одного букета от класса или ограничатся покупкой какого-то одного цветка. Глава ассоциации флористов отметила также, что цены на цветы российских производителей на одном уровне с импортными.

Специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, что в период с 1 по 20 августа 2024 года цены на букеты в России подскочили на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 788 рублей. Средняя стоимость одной розы выросла за год на 9 процентов, до 170 рублей, хризантемы подорожали на 18 процентов, до 195 рублей за штуку.

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