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12:21, 26 августа 2024Экономика

В России перед 1 сентября подскочили цены на цветы

«Эвотор»: цветы накануне 1 сентября подорожали более чем на четверть

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Накануне 1 сентября в России резко подорожали цветы. Об этом со ссылкой на данные производителя онлайн-касс «Эвотор» пишет РИА Новости.

Специалисты подсчитали среднюю стоимость букета в разных регионах страны в период с 1 по 20 августа. Цены на них подскочили более чем на четверть (плюс 26 процентов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 788 рублей. Средняя цена одной розы выросла за год на 9 процентов, до 170 рублей, хризантемы подорожали на 18 процентов, до 195 рублей за штуку.

Самые дорогие букеты покупают в Москве — здесь средняя цена составила 2,3 тысячи рублей. В Краснодарском крае на цветы в среднем придется потратить 2,2 тысячи рублей, в Иркутской области — 2,17 тысячи рубля. Самая низкая стоимость букета в Псковской области, жителям этого региона он обойдется в 994 рубля.

Ниже средних по стране цены на букеты зафиксированы также в Карелии — 1,1 тысячи рублей, в Пермском крае — в 1,2 тысячи, в Нижегородской области — в 1,5 тысячи, в Челябинской области — в 1,56 тысячи, Самарской и Калининградской областях в среднем букет сейчас обходится в 1,6 тысячи рублей и в Свердловской области (1,7 тысячи рублей).

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что мониторинг цен на букеты и установка фиксированных цен не дадут спекулировать к 1 сентября. «К сожалению, повышенный спрос на цветы провоцирует многих недобросовестных продавцов к завышению розничной отпускной стоимости, созданию искусственного ажиотажа и дефицита», — добавил он.

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