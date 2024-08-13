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10:08, 13 августа 2024Экономика

В России нашли способ не допустить подорожания цветов к 1 сентября

Эксперт Ветров: фиксированные цены на букеты не дадут спекулировать к 1 сентября

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мониторинг цен на букеты и установка фиксированных цен не дадут спекулировать к 1 сентября. Такой способ не допустить подорожания цветов ко Дню знаний нашел председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, его слова приводит RT.

Эксперт напомнил, что перед началом учебного года в России происходит всплеск покупательского спроса на цветы для учителей.

«К сожалению, повышенный спрос на цветы провоцирует многих недобросовестных продавцов к завышению розничной отпускной стоимости, созданию искусственного ажиотажа и дефицита», — добавил он

Чтобы не допустить роста цен, он предложил главе Минпромторга Антону Алиханову организовать государственный мониторинг и выпустить рекомендации для региональных продавцов собирать типовые букеты с фиксированной розничной ценой.

С марта 2024 года стоимость цветов в России резко выросла. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что перед праздниками возникли проблемы с таможенным досмотром. Голландские цветы приходят с сильным опозданием и досмотр с нескольких часов может увеличиваться до суток. Российские производители стараются наладить импортозамещение, однако часть поставок все еще идет из-за рубежа, объяснила флорист.

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      Вячеслав Агапов
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