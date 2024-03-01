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18:37, 1 марта 2024Экономика

Подорожание цветов к 8 Марта объяснили

Ассоциация флористов: цветы к 8 Марта в России подорожают на 30 % из-за таможни

Фото: Pxhere.com

В начале марта стоимость цветов в России вырастет на 30 процентов. О грядущем подорожании в интервью НСН заявила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По словам эксперта, перед праздниками возникли проблемы с таможенным досмотром. Голландские цветы приходят с сильным опозданием и досмотр с нескольких часов может увеличиваться до суток, объяснила флорист.

«Наши производители стараются наладить импортозамещение. Очень выручает Краснодарский край, где множество частных фирм и частного сектора, Абхазия выручает нас мимозой. У нас нет проблем с тюльпанами, так как наши совхозы выращивают всякие разные их виды, Эквадор нас выручает розами на длинном стебле, с большими бутонами. Если мы говорим о Москве, то вокруг столицы множество хозяйств и теплиц, которые поставляют розы Москве», — добавила Сафронова.

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Россельхознадзор потребовал от компетентных органов стран Европы усилить контроль за поставками выращенных в Эквадоре и Нидерландах роз. Ведомство приняло это решение на фоне роста праздничных весенних поставок срезанных цветов, чтобы предотвратить ввоз и распространение зараженных растений.

В ответ на решение Россельхознадзора турецкие производители цветов заявили о готовности увеличить поставки в Россию. Объем экспорта этого вида продукции из Турции в РФ в 2023 году вырос до 5,6 миллиона долларов по сравнению с 4,3 миллиона долларов годом ранее, отметил зампредседателя правления Союза производителей декоративных растений (SÜSBIR) республики Ахмет Дюндар. «Турецкие производители декоративных растений намерены и в 2024 году наращивать продажи на этом рынке», — пообещал он.

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      Вячеслав Агапов
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