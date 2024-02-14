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07:52, 14 февраля 2024Экономика

В России ужесточат контроль за поставками цветов из ЕС

Россельхознадзор усилит контроль за поставками роз из Эквадора и Нидерландов

Фото: Guillermo Granja / Reuters

В России ужесточат контроль за ввоз в страну еще одного вида цветов через страны Евросоюза — речь идет о выращенных в Эквадоре и Нидерландах розах. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ведомство обратилось в компетентные органы стран ЕС с просьбой усилить контроль за такими поставками в Россию из-за выявления многочисленных нарушений фитосанитарных требований. Россельхознадзор принял это решение на фоне роста праздничных весенних поставок срезанных цветов, чтобы предотвратить ввоз и распространение зараженных растений. Отмечается, что обнаружения карантинных объектов в эквадорских и нидерландских розах с начала года «приняли системный характер».

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Служба уже направляла запросы о проведении расследования и принятии срочных меры по фактам выявленных нарушений международных и российских фитосанитарных требований, однако, компетентные ведомства европейских стран на них не отреагировали. В Россельхознадзоре уточнили, что через территорию государств ЕС в Россию поступает 41 процент эквадорских и нидерландских роз.

С 9 февраля в России ввели ограничения на поставки выращенных в Эквадоре гвоздик. Россельхознадзора отмечал, что эти цветы также попадают в РФ через Евросоюз — Нидерланды, Германию, Латвию и Литву. Российское ведомство направило запрос о прекращении сертификации эквадорских гвоздик в уполномоченные органы этих государств. Причиной запрете ввоза стали участившиеся случаи нарушений фитосанитарных требований, а именно выявления в импортных гвоздиках калифорнийского цветочного трипса.

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