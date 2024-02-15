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12:51, 15 февраля 2024Экономика

Турция заявила о готовности заменить поставки эквадорских гвоздик и роз в Россию

Турецкие производители заявили о готовности нарастить поставки цветов в Россию

Фото: Jan Sochor / Globallookpress.com

Турецкие производители цветов заявили о готовности увеличить поставки в Россию. Об этом рассказал заместитель председателя правления Союза производителей декоративных растений (SÜSBIR) республики Ахмет Дюндар, его слова приводит РИА Новости.

Объем экспорт этого вида продукции из Турции в РФ в 2023 году вырос до 5,6 миллиона долларов по сравнению с 4,3 миллиона долларов годом ранее, отметил он. «Турецкие производители декоративных растений намерены и в 2024 году наращивать продажи на этом рынке», — сообщил Дюндар. По его словам, в России отмечается высокий спрос на цветы, в частности, красные гвоздики и розы, и для Турции это важный рынок.

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Поставки турецких цветов могут заменить на отечественном рынке гвоздики и розы из Эквадора, поступавшие в страну через Евросоюз. Россельхознадзор ввел ограничения на импорт эквадорских гвоздик с 9 февраля из-за якобы обнаружения в них вредителя, калифорнийского цветочного трипса. Позднее ведомство ужесточило контроль за ввозом в Россию роз из Эквадора и Нидерландов. В Россельхознадзоре отметили, что нарушения фитосанитарных требований в их поставках с начала года «приняли системный характер».

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