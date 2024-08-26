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10:20, 26 августа 2024Интернет и СМИ

«Одноклассники» запустят уникальный проект

«ОК» запускает новое шоу, главным героем которого станет природа

Фото: пресс-служба «ОК»

Соцсеть «Одноклассники» запускает первый в России профессиональный видеопроект в формате slow life «Живые вещи». По словам организаторов, его главным героем станет природа, рассказали «Ленте.ру» организаторы.

Ведущей выступит блогер Катерина Пискунова. Вместе с ней зрители окунутся в мир леса и знаний о том, как жить в гармонии с окружающим миром. Пискунова под звуки воды и ветра в стиле АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция — приятное покалывание, которое люди чувствуют в ответ на звуковые и визуальные стимулы) будет наглядно показывать, как некоторые растения могут быть использованы в быту и кулинарии.

«Мы поставили себе цель — сделать так, чтобы зритель стал не просто зрителем, а соучастником процесса. Было важно, чтобы он не смотрел, а именно чувствовал себя рядом с Катериной», — поделился режиссер проекта Иван Губин.

Выпуски шоу будут появляться в группе автора. Отмечается, что смотреть их можно будет в любом порядке, так как они не будут связаны между собой.

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      Анастасия Алимпиева
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