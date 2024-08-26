В российском городе женщина сожгла пять автомобилей по указанию мошенников

В Петербурге задержана женщина, которая сожгла пять машин по указанию мошенников

В Санкт-Петербурге задержана 46-летняя безработная жительница Калмыкии, которая сожгла пять автомобилей по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным правоохранителей, женщину задержали в ночь на 25 августа. Это произошло в момент, когда она поджигала машину марки BMW, припаркованную на Республиканской улице. В отделении поджигательница рассказала, что в тот же вечер подожгла автомобиль марки Mercedes-Benz на Заневском проспекте. Кроме того, на допросе она призналась, что ранее подожгла еще три автомобиля — Audi A4 на улице Гладкова, Shkoda Rapid на Рижском проспекте и Opel Astra в переулке Джамбула. По ее словам, преступления она совершила по указаниям мошенников, которые позвонили ей и представились сотрудниками правоохранительных органов. В одном из мессенджеров они прислали ей сообщение о том, что неизвестные якобы использовали ее банковские реквизиты для перевода денег запрещенным в России организациям. После этого звонившие убедили ее взять кредит на сумму 1,7 миллиона рублей и назвали номер счета, на который она должна была положить эти деньги. Затем мошенники убедили женщину в том, что она должна поймать злоумышленников и поджечь принадлежащие им машины.

В отделении полицейские приняли у нее заявление и возбудили сразу два уголовных дела. Первое — по статье о мошенничестве, второе — об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее сообщалось, что в Черкесске полицейские задержали десятилетнего гимназиста, который поджигал автомобили.