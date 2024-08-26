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20:00, 26 августа 2024Экономика

В США собрались избавиться от последнего дома Мэттью Перри

The Sun: дом, где не стало звезды «Друзей» Мэттью Перри, готовят к продаже

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В США собрались избавиться от особняка, где не стало звезды «Друзей», актера Мэттью Пэрри. Стало известно, что последний дом артиста готовят к продаже, сообщает The Sun.

Актер приобрел недвижимость в 2020 году за 6 миллионов долларов и провел на территории масштабный ремонт незадолго до трагедии. После ухода Перри из жизни ремонт в доме продолжился — по словам очевидцев, на здании установили новую крышу. Кроме того, рядом с особняком периодически видели припаркованную белую машину. Однако известно, что постоянно там никто не проживает.

Сейчас по документам объект принадлежит Лизе Фергюсон, попечителю наследства Перри. Дом с четырьмя спальнями, тремя ванными и отдельным санузлом пока не выставлен на продажу. Но специалисты предполагают, что новому владельцу он обойдется не менее 6,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Мэттью Перри оставил после себя 120 миллионов долларов (10,5 миллиарда рублей). Сумма находится на счету трастового фонда Alvy Singer Living Trust (предположительно, название связано с персонажем фильма режиссера Вуди Аллена «Энни Холл»), который артист создал несколько лет назад. Бенефициарами являются члены семьи Перри, а также его бывшая возлюбленная Рэйчел Данн.

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      Нина Ташевская
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