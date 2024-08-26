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21:44, 26 августа 2024Мир

В США сравнили уровень загрязнения в Лос-Аламосе с Чернобылем

Guardian: уровень загрязнения ядерного объекта в Лос-Аламосе сравним с ЧАЭС

Фото: Vladyslav Cherkasenko / Unsplash

Уровень загрязнения плутонием у ядерного объекта в американском населенном пункте Лос-Аламос сравним с показателями возле Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом со ссылкой на исследование ученого из университета Южной Аризоны Майкла Кеттерера сообщает издание The Guardian.

«Содержание плутония в каньоне (куда Лос-Аламосская национальная лаборатория сбрасывала радиоактивные отходы до 1963 года) и вокруг него сравнимо с тем, что обнаружено на месте Чернобыльской ядерной катастрофы», — указано в материале.

Ученый предупредил, что плутоний может содержаться в воде, впадающей в реку Рио-Гранде, а оттуда попадать в еду. По его словам, радиоактивное вещество также может распространиться с пеплом в случае лесного пожара.

Ранее сообщалось, что по Европе разгуливают тысячи радиоактивных кабанов с уровнем заражения на порядок выше нормы. Немецкие и австрийские ученые попытались найти разгадку этого феномена и совершили неожиданное открытие.

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      Артём Верейкин
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