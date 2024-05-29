«У нас снова Чернобыль» Европу захватывают тысячи радиоактивных кабанов. Их облучили ядерные бомбы времен холодной войны

Причиной радиоактивности кабанов в Европе оказались ядерные взрывы 60 лет назад

Европа много лет страдает от засилья кабанов. Климат стал теплее, корма вдоволь, поэтому они стремительно плодятся и гуляют по улицам целыми стадами. При этом многие из них радиоактивны — уровень заражения в некоторых случаях превышает норму на порядок. Прежде в этом винили чернобыльскую катастрофу, но прошли годы, другие следы заражения почти исчезли, и только кабаны все так же сводят счетчики Гейгера с ума. Немецкие и австрийские ученые попытались найти разгадку этого феномена и совершили неожиданное открытие.

По Европе разгуливают тысячи радиоактивных кабанов с уровнем заражения на порядок выше нормы

Радиоактивных кабанов стали замечать в Европе около 20 лет назад. В Германии власти специально скупали и уничтожали мясо, зараженное радиацией. В пищу оно не годилось, поскольку удельная активность радионуклидов превышала немецкие нормативы — 800 беккерелей на килограмм.

Но радиацию не видно и не слышно, поэтому люди продолжали его есть. Решить эту проблему удалось только с помощью денег. За молодого радиоактивного кабанчика государство платило охотникам 100 евро, за матерого — 200. Сдавать зараженное мясо для уничтожения стало выгоднее, чем сбывать его обычными способами, поэтому вскоре оно исчезло с рынка.

Схема прекрасно работала, пока радиоактивные кабаны были редкостью, однако так продолжалось недолго. Темпы распространения заражения видны по суммам, которые немецкие власти тратили на выплаты охотникам. В начале 2000-х на них уходило не больше 25 тысяч евро в год. А к 2009 году для скупки зараженного мяса требовалось уже не меньше 425 тысяч евро.

Кабаны в Германии Фото: Winfried Schäfer / Globallookpress.com

То же самое происходило и в других странах. К 2017 году каждый второй кабан, обитающий на юго-западе Чехии, представлял собой локальную радиационную катастрофу. В Швеции дело обстояло еще хуже. Из 30 кабанов, проверенных в том же году в районе шведского города Евле, только у шести заражение не превышало нормального уровня. От остальных лучше было держаться подальше.

У одного из шведских кабанов удельная активность радионуклидов составляла целых 16 тысяч беккерелей на килограмм, то есть на порядок превышала шведскую норму. И это, по мнению специалистов, был не предел

Ульф Фридман из шведской природоохранной фирмы Calluna, организовавшей проверку евльских кабанов, утверждал, что на севере страны звери еще радиоактивнее. «Когда они доберутся до худших районов, мы, возможно, увидим 40 тысяч беккерелей на килограмм, — рассказывал он изданию Daily Telegraph. — Можно подумать, у нас снова 1986 год».

По неясной причине кабаны оставались такими же радиоактивными, как и сразу после Чернобыля

В 1986 году произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. Радиоактивное облако накрыло европейскую часть Советского Союза и двинулось дальше, к Центральной Европе и Скандинавии. В некоторых европейских странах несколько лет не рекомендовали есть грибы или мясо диких животных — они впитывали радиоактивные изотопы в первую очередь.

Главным источником заражения в Европе считали цезий-137, который выбросила горящая АЭС. У этого изотопа относительно недолгий период полураспада, всего 30 лет, поэтому проблема должна была решиться сама собой. Ожидалось, что к 2016 году половина чернобыльского цезия-137 распадется. При этом радиационное заражение мяса и других пищевых продуктов должно было сократиться до приемлемых величин еще быстрее.

Саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС Фото: Maxim Burlak / Globallookpress.com

Именно так и произошло. В конце 1980-х и в 1990-х в Европе порой встречались олени, «фонившие» не хуже чернобыльских кабанов, однако с каждым годом их становилось все меньше. Сейчас в мясе диких зверей почти нет лишнего цезия.

Единственным исключением были кабаны. Они почему-то остались такими же радиоактивными, как и в первые годы после Чернобыля, хотя прошло даже не 30, а целых 38 лет

Специалисты винили в этом повадки кабанов. «Они роются в земле в поисках еды, а там как раз весь цезий, — предполагал Ульф Фридман из шведской природоохранной фирмы Calluna. — А если посмотреть на оленей и лосей, то они едят в кустах, где цезия не так уж много».

Еще одной возможной причиной, по мнению биологов, были элафомицесы — подземные грибы, которыми лакомятся кабаны. Цезий очень медленно просачивается через почву, а элафомицесы растут на глубине от 20 до 40 сантиметров. Эти грибы лишь недавно стали впитывать цезий-137, выброшенный в 1986 году, В результате уровень заражения элафомицесов гораздо выше ожидаемого — а кабаны их едят.

Немецкие и австрийские ученые впервые проверили, какими изотопами заражены радиоактивные кабаны

Специалисты из Венского технического университета и Ганноверского университета решили подойти к загадке радиоактивных кабанов с другой стороны. Они предположили, что мясо заражено не чернобыльским цезием-137, а изотопом иного происхождения, который, возможно, имеет более долгий период полураспада.

Проверить эту гипотезу не так уж просто. Цезий-137 удается найти при помощи обычных детекторов радиации как раз потому, что у него небольшой период полураспада, и его атомы постоянно распадаются. Когда период полураспада дольше, атомы распадаются слишком редко, чтобы этот метод работал. «Нужно работать с масс-спектрометрией и прилагать сравнительно большие усилия, чтобы точно отличить эти изотопы от других», — объясняет один из авторов исследования, профессор Венского технического университета Георг Стейнхаузер.

Иллюстрация в статье о радиоактивных кабанах в научном журнале Environmental Science & Technology Изображение: pubs.acs.org

В ходе исследования ученые определили содержание различных изотопов цезия в мясе 48 кабанов, которых подстрелили в Баварии в период между 2019 и 2021 годами. Также они изучили образцы почвы из чернобыльской зоны отчуждения и окрестностей АЭС в японской Фукусиме, где произошла другая радиационная катастрофа. Наконец они проанализировали образец легочных тканей человека, взятый в 1960-е годы, то есть задолго до Чернобыля.

88 процентов образцов кабаньего мяса оказались настолько радиоактивными, что их нельзя употреблять в пищу. Однако причиной этого во многих случаях был вовсе не чернобыльский цезий-137. В баварских кабанах нашли неожиданно много цезия-135 — другого радиоактивного изотопа, период полураспада которого составляет 2,3 миллиона лет. Его содержание в различных образцах колебалось от 10 до 68 процентов.

Радиоактивность кабанов связана с цезием-135, выброшенным при взрывах ядерных бомб

Выброс цезия-135 происходил при атмосферных испытаниях ядерного оружия, которые случались в 1950-е и 1960-е годы. В 1963 году большинство ядерных государств подписали договор, запрещающий взрывать ядерные заряды в атмосфере, под водой и в космосе. С тех пор испытания, как правило, проводили под землей. Последние атмосферные испытания прошли в 1980 году — их устроил Китай.

Ядерные испытания в США, 1954 год Фото: United States Department of Energy / Wikipedia

Такого результата исследователи не ожидали. Все свидетельствовало о том, что европейские кабаны продолжают излучать радиацию из-за событий, случившихся на заре холодной войны. «Мне кажется, это нечто умопомрачительное, — говорит один из авторов исследования Георг Стейнхаузер. — Ведь с тех пор прошло 60 лет».

Для других специалистов известие о заражении кабанов цезием-135 также стало сюрпризом. Профессор университета штата Колорадо, радиохимик Ральф Зюдов, признался изданию Washington Post, что его крайне удивило открытие немецких и австрийских коллег. «Результаты этого исследования ясно показывают, что при определении вреда окружающей среде и здоровью нельзя игнорировать вклад более старых источников заражения, таких как испытания ядерного оружия, — говорит Зюдов. — Для меня это новость».