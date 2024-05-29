Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:03, 29 мая 2024Из жизни

Разгадана тайна радиоактивных чернобыльских кабанов

Высокую радиоактивность чернобыльских кабанов объяснили ядерными испытаниями

Фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Немецкие и австрийские ученые предложили новое объяснение необычно высокой радиоактивности кабанов, которые встречаются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает издание IFLScience.

Во время чернобыльской катастрофы в 1986 году произошел выброс цезия-137. Период полураспада этого радиоактивного изотопа составляет 30 лет, поэтому за минувшие годы уровень заражения сократился примерно вдвое. По неизвестной причине это не затронуло кабанов, живущих в окрестностях АЭС. Они остаются почти такими же радиоактивными, как и прежде.

Разгадать эту тайну удалось специалистам из Венского и Ганноверского университетов. Изучая баварских кабанов, они обнаружили в их мясе цезий-135 — изотоп цезия, выбросом которого сопровождались испытания ядерного оружия. Его период полураспада гораздо дольше, чем у цезия-137, и составляет 2,3 миллиона лет.

Материалы по теме:
В плену радиофобии В массовом сознании радиация продолжает оставаться монстром и страшной угрозой
В плену радиофобииВ массовом сознании радиация продолжает оставаться монстром и страшной угрозой
19 марта 2015
«Данные о радиации скрывали» 10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
«Данные о радиации скрывали»10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
11 марта 2021

Оба изотопа накапливаются в плодовых телах элафомицесов — подземных грибов, которыми лакомятся кабаны. Поскольку цезий медленно проникает через почву, элафомицесы до сих пор впитывают и цезий-135 из ядерных бомб, взорванных в годы холодной войны, и чернобыльский цезий-137. В результате уровень заражения этих грибов значительно выше, чем на поверхности.

Ранее сообщалось, что на пляже курортного города Марбелья в Испании ищущие еду кабаны обокрали отдыхающих. Они перелезли через шезлонг и засунули морды в полиэтиленовый пакет из супермаркета, пытаясь найти продукты.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Польша одобрила удары по России поставленным Украине оружием. Как на это отреагировала Москва?

      40-летняя модель Каролина Куркова раскрыла секрет красоты

      Российский самолет экстренно сменил курс из-за пассажира с симптомами эпилепсии

      Раскрыт способ обнаружить излучение Хокинга

      Стоимость жилья в России собрались увеличить

      Путин подписал закон о немедленном освобождении одной категории осужденных

      Молдавские оппозиционеры провели акцию протеста у посольства США

      Стало известно о возможной отставке вице-спикера Госдумы

      Глава Минобороны Армении обсудил сотрудничество с военным комитетом ЕС

      Минфин спрогнозировал ненефтегазовые доходы выше запланированных бюджетом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше