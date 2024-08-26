В Сумской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Сумской области был поврежден объект железнодорожной инфраструктуры в результате удара ВС России. Об этом сообщила «Украинская железная дорога».
«Есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. Повреждены контактная сеть и здания», — пишет компания.
Отмечается, что некоторые вокзалы на территории страны были обесточены из-за отключений света в городских сетях и переведены на резервное питание.
Ранее депутат Госдумы Андрей Красов заявил, что массированный ракетный удар России по Украине отчасти связан с происходящим в Курской области