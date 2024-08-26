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12:36, 26 августа 2024Бывший СССР

В Сумской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Сумской области был поврежден объект железнодорожной инфраструктуры

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Сумской области был поврежден объект железнодорожной инфраструктуры в результате удара ВС России. Об этом сообщила «Украинская железная дорога».

«Есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. Повреждены контактная сеть и здания», — пишет компания.

Отмечается, что некоторые вокзалы на территории страны были обесточены из-за отключений света в городских сетях и переведены на резервное питание.

Ранее депутат Госдумы Андрей Красов заявил, что массированный ракетный удар России по Украине отчасти связан с происходящим в Курской области

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