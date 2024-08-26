Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:26, 26 августа 2024Путешествия

В Турции оценили влияние проекта по снятию отпечатков пальцев у туристов на отдых россиян

Проект по снятию отпечатков пальцев в Турции не создаст проблем для россиян

В Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) заявили, что запуск проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранных граждан не создаст проблем для туристов из России. Влияние нововведения на отдых россиян в беседе с РИА Новости оценил глава ассоциации Фируз Баглыкая.

Собеседник агентства отметил, что система, которую собираются запустить в течение нескольких лет, будет внедрена таким образом, чтобы не вызывать потерь времени у туристов при въезде в курортную республику на границах.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

«В этом отношении у наших российских гостей нет причин для беспокойства», — добавил он.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликай сообщил о подготовке проекта по снятию отпечатков при въезде в страну. Такое новшество турецкие власти собираются перенять у США и Великобритании, где практикуется снятие отпечатков пальцев. Более того, по словам министра, удостоверения личности граждан других стран, получивших временное убежище, начнут чипировать.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и Одессе гремят взрывы, отключился свет

      Дело собиравшего военные данные о России француза рассмотрят 3 сентября

      В Москве высадят тысячи деревьев

      Назван еще один кандидат на пост главы МОК

      Отключения света на Украине затронули Молдавию

      В ДНР рассказали об успехах ВС России в районе Торецка

      В ЧВК «Вагнер» объявили о неучастии в СВО

      Минобороны рассказало о боях российских войск с «Азовом»

      В суде Парижа ответили на запрос о Дурове

      Путин озаботился ростом цен в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше