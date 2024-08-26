В Турции заявили о желании Запада использовать Telegram в украинском конфликте

Профессор Джаникоглу: Запад хочет использовать Telegram в украинском конфликте

Профессор Стамбульского университета Эсенъюрт, бывший эксперт по вопросам безопасности в аппарате премьер-министра Эрхан Джаникоглу раскрыл цель задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова. По его словам, западные спецслужбы хотят использовать мессенджер в своих целях, особенно учитывая его активное использование военными в конфликте на Украине, сообщает ТАСС.

«Российские и украинские солдаты активно используют Telegram в качестве платформы общения и связи. Так что Telegram при условии получения доступа к нему станет чрезвычайно важным источником информации для спецслужб западных стран», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что французский суд продлил срок содержания Дурова под стражей после его задержания в аэропорту Парижа. Период его задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов. Когда это время истечет, судья может освободить главу Telegram или выдвинуть против него обвинения с заключением под арест.