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01:29, 26 августа 2024Мир

В Турции заявили о желании Запада использовать Telegram в украинском конфликте

Профессор Джаникоглу: Запад хочет использовать Telegram в украинском конфликте

Фото: Albert Gea / Reuters

Профессор Стамбульского университета Эсенъюрт, бывший эксперт по вопросам безопасности в аппарате премьер-министра Эрхан Джаникоглу раскрыл цель задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова. По его словам, западные спецслужбы хотят использовать мессенджер в своих целях, особенно учитывая его активное использование военными в конфликте на Украине, сообщает ТАСС.

«Российские и украинские солдаты активно используют Telegram в качестве платформы общения и связи. Так что Telegram при условии получения доступа к нему станет чрезвычайно важным источником информации для спецслужб западных стран», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что французский суд продлил срок содержания Дурова под стражей после его задержания в аэропорту Парижа. Период его задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов. Когда это время истечет, судья может освободить главу Telegram или выдвинуть против него обвинения с заключением под арест.

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      Марина Совина
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