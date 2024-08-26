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21:12, 26 августа 2024Россия

В уфимской больнице прокомментировали сведения о видеосъемке в кабинете гинеколога

Главврач больницы в Уфе опроверг сведения о видеосъемке в кабинете гинеколога

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Камера видеонаблюдения была установлена в кабинете гинеколога для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов и врачей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил главный врач клинической больницы №21 Уфы Радик Надыргулов.

По его словам, фигурирующие в интернете сведения о видеосъемке в кабинете гинеколога являются недостоверными. Врач подчеркнул, что доступ к видеозаписи строго ограничен и может быть предоставлен только по постановлению суда. Он также отметил, что пациенты заранее подписывают документ, предупреждающий о проведении видеосъемки в кабинетах врачей.

«В проходных зонах и смотровых кабинетах приемного отделения ГКБ№21 установлены камеры видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности пациентов и персонала. Обзор камеры при монтаже исключает возможность съемки пациента в ходе его осмотра, это обязательное положение реализовано и в смотровом кабинете врача акушера-гинеколога», — сказал Надыргулов.

Ранее жительница Уфы пожаловалась на камеры в кабинете гинеколога в больнице №21. При поступлении в медицинское учреждение ей дали на подпись документы, среди которых были «о согласии на видеосъемку», при этом ей сказали, что камеры установлены только в коридоре.

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      Артём Верейкин
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