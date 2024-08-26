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18:36, 26 августа 2024Бывший СССР

В Виннице прекратил работу водопровод после ударов ВС России

В Виннице остановились все водонапорные станции после ударов ВС России

Фото: John Locher / AP

В Виннице остановились все водонапорные станции после ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает «Винницаоблводоканал» на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Предприятие водоснабжения прокомментировало ситуацию после массированного ракетного удара ВС России утром 26 августа. Как сообщается, городской водопровод прекратил работу из-за проблем с электричеством.

«В связи с аварийными отключениями электроэнергии у нас снова отключение водостанций города: на этот раз, к сожалению, всех», — заявили в «Винницаоблводоканале». Подчеркивается, что до устранения последствий по всему городу возможны проблемы с напором воды или ее отсутствием.

Ранее украинская национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» решила пересмотреть планы на зиму из-за российских ударов 26 августа. В корпорации не смогли оценить, насколько атака повлияет на восстановление украинской энергосистемы.

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      Алевтина Запольская
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