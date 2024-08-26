В ВСУ рассказали о тяжелых боях на угледарском направлении

Боец ВСУ Алекс: украинские войска ведут очень тяжелые бои

Украинские войска ведут очень тяжелые бои под Угледаром. Об этом рассказал в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«На угледарском направлении сейчас очень тяжелые бои», — говорится в публикации.

Военный добавил, что российские войска применяют в боях большое количество тяжелой техники.

Ранее на Украине рассказали о продвижении Вооруженных сил России в Донбассе. Как следует из данных аналитического проекта Deep State, российские военные взяли под контроль одну треть Константиновки.