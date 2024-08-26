Российская эстрадная певица Валерия показала тренировку в спортзале и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя исполнительница снялась на скамье для жима лежа, поднимая гантели весом семь килограммов. Она предстала перед камерой в облегающей белой футболке и зеленых легинсах, которые подчеркивали ее стройную фигуру.

Подписчики оценили кадры в комментариях: «Пример для подражания», «Вы мой кумир с недавних пор. Трудяга. Прекрасная», «Какая у вас красивая, утонченная фигура», «Шикарная женщина. Эталон красоты и женственности для меня».

В мае Валерия раскрыла отношение к пластическим операциям.