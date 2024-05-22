Певица Валерия раскрыла отношение к пластике

Российская эстрадная певица Валерия раскрыла отношение к пластическим операциям. Соответствующее интервью публикует Starhit.

55-летняя звезда заявила, что негативно относится к хирургическим вмешательствам. «Потому что любое вмешательство, — во всяком случае, то, что я вижу, — придает возраста. Искренне не понимаю, для чего девчонки это делают. Сегодня ценится естественная внешность», — пояснила она.

При этом исполнительница уточнила, что регулярно получает комплименты по поводу своего натурального внешнего вида. «Мне говорят порой, мол, Господи, вы хотя бы губы не накачали, не натянули лицо. Это уже считается чуть ли не подвигом. Ведь у нас к пластическим хирургам ходят как к косметологу на массаж», — высказалась знаменитость.

Валерия призналась, что с годами избавилась от комплексов и почувствовала себя увереннее. «Я научилась себя принимать со всеми своими несовершенствами. Тем не менее делаю все, чтобы становиться лучше. Сейчас смотрю на свои фотографии 30-летней или 20-летней давности и понимаю, что сегодня выгляжу лучше, как бы это ни казалось странным», — подытожила она.

В апреле Валерия похвасталась фигурой на фото из спортзала. Разместила снимок, на котором предстала в зеленом фитнес-костюме, состоящем из свободной футболки и облегающих лосин.