55-летняя певица Валерия похвасталась фигурой на фото из спортзала

55-летняя певица Валерия села на шпагат и похвасталась фигурой в спортзале

Российская эстрадная певица Валерия похвасталась фигурой в спортзале. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя звезда разместила снимок, на котором предстала в зеленом фитнес-костюме, состоящем из свободной футболки и облегающих лосин. Помимо этого, исполнительница примерила белые кроссовки и укороченные носки в тон обуви. При этом знаменитость села на продольный шпагат.

Кроме того, артистка распустила завитые в локоны светлые волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза. «Пришел муж и сделал фото», — подписала она фото.

В марте Валерия раскрыла секрет стройности. В размещенном ролике Валерия показала эффективное физическое упражнение для стройных ног. Так, она шагала в сторону, надев на ноги выше колена специальные резинки для фитнеса. При этом знаменитость уточнила, что данным методом могут пользоваться даже люди, у которых есть проблемы с коленными суставами.