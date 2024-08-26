Власти обсудят укрепление экономической базы для успешного завершения СВО

Путин предложил обсудить экономическую базу для успешного завершения СВО

Президент РФ Владимир Путин предложил представителям ведомств российских властей обсудить экономическую базу для успешного завершения специальной военной операции (СВО). Высказывания главы государства приводит ТАСС в понедельник, 26 августа.

«Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции», — процитировало президента агентство.

Соответствующий вопрос Путин поднял, открывая совещание по экономическим вопросам.

Также он отметил, что российская экономика растет сейчас высокими темпами, указав, что традиционно высокую планку задают обрабатывающие отрасли. По словам Путина, за первые шесть месяцев 2024 года ВВП страны прибавил 4,6 процента.