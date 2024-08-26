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08:12, 26 августа 2024Россия

Власти привели подробности об атаке украинских БПЛА на Орловскую область

Губернатор Клычков: в небе над Орловской областью сбили три украинских БПЛА

Фото: Globallookpress.com

В небе над Орловской областью утром в понедельник, 26 августа, удалось сбить три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Такие подробности привел губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

По данным властей, в результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал, значительных повреждений на земле также удалось избежать.

К месту происшествия были направлены представители оперативных служб, уточнил орловский губернатор. Других деталей об украинской атаке Клычков не раскрыл.

Ранее сообщалось, что над Орловской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один дрон. Тогда сведений о пострадавших и повреждениях не поступало.

Власти Орловской области подчеркнули, что продолжают оказывать поддержку тем, кому пришлось эвакуироваться из приграничных районов соседних регионов, на фоне непрекращающихся атак со стороны Украины.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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