«Страна.ua»: во Львове раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Во Львовской области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Взрывы раздались 26 августа, около 9 часов утра, во Львове. Где именно они произошли и какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется. В результате в городе произошли перебои с электричеством.

Звуки взрывов во Львове были слышны на фоне воздушной тревоги. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, она была объявлена в регионе в понедельник в 06:10.

Ранее стало известно о двух взрывах в районе аэропорта Жуляны в Киеве. По словам очевидцев, в результате в украинской столице на некоторое время пропал свет.