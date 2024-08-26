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16:37, 26 августа 2024Забота о себе

Врач указала на разрушающий память дефицит гормонов

Невролог Чудинская: недостаток половых гормонов ухудшает память

Фото: BublikHaus / Shutterstock / Fotodom

Работа мозга регулируется гормонами, и недостаток некоторых из них ухудшает память, рассказала врач-невролог Галина Чудинская. На разрушающий память фактор она указала в беседе с РИАМО.

По ее словам, резко негативно сказывается на памяти недостаток гормонов щитовидной железы, половых гормонов. «Для работы клеток головного мозга важны все обменные процессы. Поэтому нормальный уровень глюкозы, холестерина, витаминов группы В, фолиевой кислоты, креатинина, мочевины, железа очень важен для нормальной памяти», — добавила Чудинская.

Невролог также подчеркнула, что для хорошей памяти важны правильное питание, содержащее все необходимые витамины, белки и жирные кислоты. Кроме того, для мозга необходим здоровый сон в течение семи-восьми часов в сутки — за это время он очищается от накопленных продуктов обмена веществ.

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Хорошую работу клеток головного мозга также обеспечивает поддержание нормального артериального давления в пределах 110/70 — 130/80, добавила она. А тревога, депрессия, отвлечение внимания на множество объектов, в свою очередь, ослабляют память, заключила Чудинская.

Ранее врач-невролог Владимир Мартынов перечислил причины развития инсульта. Он рекомендовал людям, которые входят в группу риска, регулярно проверять уровень холестерина и уровень сахара в крови, а также снизить потребление соли.

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      Александра Лисица
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