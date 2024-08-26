ВС России нанесли удар по ангару с F-16 ВСУ в Ивано-Франковской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по ангару с техникой ВСУ, где могли находиться F-16

Российские войска нанесли удар по ангару с западной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ивано-Франковской области. Там могли находиться американские истребители F-16, сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло», — приводятся в публикации слова партизана.

Он добавил, что подвергнуть данные о прилете объективному контролю в настоящий момент невозможно.

Ранее ВС России начали массированную ракетную атаку на Украину. По сообщениям украинской прессы, взрывы прозвучали как минимум в 14 областях страны.