Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:39, 26 августа 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по ангару с F-16 ВСУ в Ивано-Франковской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по ангару с техникой ВСУ, где могли находиться F-16

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по ангару с западной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ивано-Франковской области. Там могли находиться американские истребители F-16, сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло», — приводятся в публикации слова партизана.

Он добавил, что подвергнуть данные о прилете объективному контролю в настоящий момент невозможно.

Ранее ВС России начали массированную ракетную атаку на Украину. По сообщениям украинской прессы, взрывы прозвучали как минимум в 14 областях страны.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали массированную ракетную атаку по Украине

      В Николаевской области произошел взрыв в районе подстанции

      Стали известны подробности о напавшем на российскую семью мужчине

      Российские военные нанесли удар по бойцам ВСУ в Волынской области

      В российском городе ссора из-за счетчика закончилась поножовщиной

      В подполье назвали число взрывов в Киеве

      Жилой дом получил повреждения после атаки дронов ВСУ в Волгоградской области

      Мужчина поймал гигантского сома в день рождения и поцеловал его

      ВС России нанесли удар по ангару с F-16 ВСУ в Ивано-Франковской области

      Украинские «Казаки» получили испанские боевые модули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше