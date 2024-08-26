Всемирный совет церквей отреагировал на закон Украины о фактическом запрете УПЦ

Всемирный совет церквей выразил обеспокоенность из-за закона Украины об УПЦ

Всемирный совет церквей выразил обеспокоенность из-за закона Украины о фактическом запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), считая его «наказанием всей религиозной группы». Об этом сообщает газета Orthodox Times.

«Мы вновь призываем украинское правительство проявлять осторожность в отношении мер, которые рискуют нарушить основополагающее право на свободу религии или убеждений и подорвать социальную сплоченность в это время чрезвычайного положения в стране», — отмечается в заявлении совета.

Подчеркнуто, что подобные меры приводят к ущемлению прав целой социальной и религиозной группы православных. Также совет раскритиковал действия Украины, указав на ее обязанность защищать всех граждан страны.

20 августа, Верховная Рада приняла во втором чтении закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ на территории Украины. В ответ Европейский союз выразил надежду на соблюдение Киевом свободы вероисповедования на фоне утверждения законопроекта.