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09:28, 26 августа 2024Россия

ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в российском регионе

Ярославский губернатор Евраев: дрон ВСУ пытался атаковать нефтезавод

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод», — сообщил губернатор.

По его информации, после падения дрона разрушений не зафиксировали, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте уничтожения беспилотного летательного аппарата.

Как ранее сообщали в Минобороны, беспилотник над Ярославской областью сбили в период с 6.00 до 6.30 по московскому времени средствами противовоздушной обороны (ПВО). В тот же период Украина пыталась атаковать Брянскую область.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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