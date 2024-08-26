ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в российском регионе

Ярославский губернатор Евраев: дрон ВСУ пытался атаковать нефтезавод

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод», — сообщил губернатор.

По его информации, после падения дрона разрушений не зафиксировали, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте уничтожения беспилотного летательного аппарата.

Как ранее сообщали в Минобороны, беспилотник над Ярославской областью сбили в период с 6.00 до 6.30 по московскому времени средствами противовоздушной обороны (ПВО). В тот же период Украина пыталась атаковать Брянскую область.