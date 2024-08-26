Российский вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Минобороны: Ми-28НМ ночью уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ ночью нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Удар наносился с применением нового тепловизора и очков ночного видения, отметили в ведомстве. Вооруженные силы (ВС) РФ выпустили противотанковые ракеты по разведанным целям противника. После достижения цели экипажи благополучно вернулись на площадку вылета.

«По докладам разведки, личный состав, бронированная и автомобильная техника ВСУ были уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ. Затем он выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки, а также вернулся на аэродром, с которого был совершен вылет.