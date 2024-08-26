Задержанный за передачу данных о работе оборонного предприятия раскрыл подробности

ФСБ показала видео задержания омича за передачу данных украинским спецслужбам

ФСБ показала видео задержания омича за передачу данных украинским спецслужбам. Кадрами делится ТАСС.

На кадрах видно, как мужчину задерживают около автомобиля, а потом ведут в машину силовиков. После этого следует видео допроса задержанного, во время которого он признается, что сам вышел на украинские спецслужбы в ноябре 2023 года. По его словам, их взаимодействие продолжалось до февраля-марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали за информирование украинских спецслужб о работе оборонного предприятия.