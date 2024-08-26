Задержанный за передачу данных о работе оборонного предприятия раскрыл подробности

ФСБ показала видео задержания омича за передачу данных украинским спецслужбам. Кадрами делится ТАСС.
На кадрах видно, как мужчину задерживают около автомобиля, а потом ведут в машину силовиков. После этого следует видео допроса задержанного, во время которого он признается, что сам вышел на украинские спецслужбы в ноябре 2023 года. По его словам, их взаимодействие продолжалось до февраля-марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что мужчину задержали за информирование украинских спецслужб о работе оборонного предприятия.