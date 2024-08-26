Заключенный организовал казино в российской колонии и попал под статью

В Новочеркасске заключенному грозит до двух лет за организацию казино в колонии

Заключенный организовал казино в одной из колоний Ростовской области и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, азартные игры появились в исправительном учреждении №14 в Новочеркасске. 30-летний злоумышленник, организовавший казино, вел списки игроков, записывал результаты раздач, а также переводил деньги на банковские счета победителей два раза в месяц.

Сам мужчина в колонии отбывал наказание по статье о краже. При обысках у него силовики обнаружили фишки, мобильный телефон, несколько сим-карт, а также более десятка колод карт.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 («Незаконная организация и проведение азартных игр») УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Новгородской области осудили 15 местных жителей за организацию сети подпольных казино. В зависимости от степени участия им назначено от двух лет условно до девяти лет колонии общего режима.