Замглавы «Россети Сибирь» арестовали за получение миллионной взятки

В Красноярском крае суд арестовал замглавы «Россети Сибирь» за получение взятки

В Красноярском крае суд арестовал заместителя генерального директора «Россети Сибирь» за получение взятки в полтора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в апреле 2023 года между коммерческой организацией и «Россети Томск» был заключен договор о строительстве, установке и введении в эксплуатацию четырех электроподстанций в Томской области. После этого фигурант через посредника предложил бизнесмену передать ему три миллиона рублей. Взамен обвиняемый обещал ускорение и упрощение процесса приемки выполненных работ, а также возможность в последующем участвовать в конкурсных процедурах. Предприниматель согласился, но сумма взятки уменьшилась до полутора миллионов рублей. В результате мужчину задержали 21 августа нынешнего года в Красноярске сразу после получения этих денег.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора департамента Минобрнауки России Дмитрия Журавлева.