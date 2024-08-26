Зеленский поручил сформировать бригады из живущих в Европе украинцев

Ukrainian Military Pages: ВСУ сформируют несколько бригад из украинцев в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Вооруженным силам Украины (ВСУ) сформировать несколько бригад из проживающих в Европе украинцев. Об этом пишет Ukrainian Military Pages со ссылкой на источник в украинском кабинете министров.

Как сообщается, Генштаб ВСУ по поручению Зеленского приступил к формированию частей из украинцев за рубежом. Известно, что планируется создать минимум две механизированные бригады с порядковым номером от 160-й. При этом командный состав будет набран из находящихся на территории Украины офицеров.

«Эти воинские части должны выбыть за границу для дальнейшего формирования на западных полигонах», — подчеркнули источники портала. Предположительно, набор в подразделения будет проходить в дипломатических учреждениях Украины.

Ранее издание Bloomberg сообщило о попытках Зеленского вернуть украинцев из-за рубежа. Украинское руководство озвучивало потребность в новобранцах для ВСУ, а также в рабочей силе для восстановления экономики.