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15:15, 26 августа 2024Бывший СССР

Зеленский поручил сформировать бригады из живущих в Европе украинцев

Ukrainian Military Pages: ВСУ сформируют несколько бригад из украинцев в Европе

Фото: Валентин Огиенко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Вооруженным силам Украины (ВСУ) сформировать несколько бригад из проживающих в Европе украинцев. Об этом пишет Ukrainian Military Pages со ссылкой на источник в украинском кабинете министров.

Как сообщается, Генштаб ВСУ по поручению Зеленского приступил к формированию частей из украинцев за рубежом. Известно, что планируется создать минимум две механизированные бригады с порядковым номером от 160-й. При этом командный состав будет набран из находящихся на территории Украины офицеров.

«Эти воинские части должны выбыть за границу для дальнейшего формирования на западных полигонах», — подчеркнули источники портала. Предположительно, набор в подразделения будет проходить в дипломатических учреждениях Украины.

Ранее издание Bloomberg сообщило о попытках Зеленского вернуть украинцев из-за рубежа. Украинское руководство озвучивало потребность в новобранцах для ВСУ, а также в рабочей силе для восстановления экономики.

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      Юрий Леонов
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