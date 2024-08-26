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15:00, 26 августа 2024Россия

Жена участника СВО пожаловалась на гниющий дом в российском городе

Жена участника СВО пожаловалась на условия проживания в Челябинске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жена участника специальной военной операции (СВО) на Украине пожаловалась на условия проживания в российском городе. Пока муж находится на фронте, она с двумя детьми проживает в общежитии в Челябинске с протекающей крышей и плесенью, пишут «Аргументы и факты».

По словам женщины, в здании общежития, где она несколько лет назад приобрела комнату, начала гнить крыша, и во время сильных дождей, жилые помещения стало затапливать, на потолке и стенах появились грибок и плесень.

«Стены мокрые все! Обои отходят от сырости. Тазики ставлю и сплю», — рассказала жена военного.

Как рассказала собеседница издания, жильцы общежития страдают от бронхита, матерей с детьми нередко госпитализируют с этим диагнозом.

Ранее в Тамбовской области жители пристыдили чиновников за плакат в честь бойца СВО на фоне его покосившегося дома.

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