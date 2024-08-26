Женщина занялась йогой и осталась парализованной

Американку парализовало ниже шеи после неудачного упражнения акройоги

Американка Эбби Вайс осталась парализованной после того, как занялась сложным видом йоги — акройогой. Историю 32-летней женщины опубликовало издание The Sun.

В июне Эбби разучивала новое упражнение в дисциплине, сочетающей йогу с акробатикой, но неудачно упала и повредила спинной мозг. После она осталась парализованной ниже шеи. Сейчас женщина не может двигаться и находится на аппарате искусственной вентиляции легких. В июле на сайте, посвященном сбору средств на лечение Эбби, ее подруга написала, что девушка смогла целый час дышать самостоятельно.

«На днях она сказала, что такое ощущение, будто она в смирительной рубашке. Если б я знал, какие упражнения она делает, посоветовал бы отказаться от подобного спорта, но не думаю, что она бы послушала», — добавил отец спортсменки.

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