Жилой дом получил повреждения после атаки дронов ВСУ в Волгоградской области

Бочаров: дом получил повреждения после атаки дронов в Волгоградской области

Жилой дом получил повреждения после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Еланском районе Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, передает Telegram-канал «Регион-34 Администрация Волгоградской области».

Он отметил, что разрушения после атаки беспилотников произошли и в нежилых строениях. В результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал, заверил Бочаров.

На месте продолжают работу представители оперативных служб, заметил глава Волгоградской области.

Ранее стало известно, что в поселке Октябрьский под Волгоградом после попытки атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в квартирах выбило стекла.

Сведений о пострадавших и значительных повреждениях тогда не поступало. Власти эвакуировали жителей атакованного поселка на автобусах.